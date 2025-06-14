Uluslararası Uzay İstasyonu Yaşlanmakta

UZAY UÇUŞU ERTELENDİ

Hindistan, Polonya ve Macaristan, uzun bir aradan sonra ilk astronotlarını uzaya göndermeyi planladıkları kiralık uzay uçuşunu, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki sızıntı sorunları sebebiyle süresiz olarak ertelediler.

SIZINTI ENDİŞELERİ DEVAM EDİYOR

NASA, Axiom Mission 4’ün Uluslararası Uzay İstasyonu’na yapılmasını planladığı uçuşun, Rus segmentindeki kabin basıncının izlenmesi amacıyla ertelendiğini bildirdi. NASA, istasyondaki yedi astronotun güvende olduğuna ve diğer operasyonların bu durumdan etkilenmeyeceğine dikkat çekti. Roscosmos, istasyonun Rus tarafındaki sızıntıların onarıldığını açıkladı ancak yeni bir fırlatma tarihi henüz belirlenmedi.

GEÇMİŞTE DE ERTELEME OLDU

Axiom Space tarafından düzenlenen uzay görevinde, SpaceX’in dört özel astronotu Florida’daki Cape Canaveral üssünden uzaya göndermesi bekleniyordu. Ancak kötü hava koşulları ve roketle ilgili teknik sorunlar nedeniyle bu görev daha önce ertelenmişti. Şimdi ise, ISS’teki basınç sızıntısı tekrar gündeme geldi.

HAVA SIZINTISI GÜVENLİK RİSKİ OLDU

Rus segmentinde görev yapan üç kozmonot, 2000 yılında fırlatılan yaşlı Zvezda modülünün iç duvarlarını ve bağlantı tünelini inceleyerek bazı bölgeleri kapatıp sızıntı oranını ölçtü. NASA, müdahalenin ardından segmentin basıncının korunduğunu açıkladı.

HİNDİSTAN’IN İLK ASTRONOTU

Hindistan Hava Kuvvetleri pilotu Shubhanshu Shukla bu görevde yer alıyor. Shukla, Hindistan’ın 2027’de planlanan Gaganyaan görevi için seçilen dört astronot adayından biri olacak. Eğer bu görev gerçekleşirse, Hindistan Astronot Kolordusu’ndan ISS’ye gidecek ilk kişi olacak.

BEŞ YILDIR SÜREN SORUNLAR

NASA’nın denetim ofisine göre, Rus segmentinde beş yılı aşkın süredir devam eden çatlak ve hava sızıntıları önemli bir güvenlik riski oluşturuyor. NASA, Uzay İstasyonu’nu 2030’a kadar kullanımda tutmayı planlıyor ve sonrasında özel şirketlere ait istasyonların bu görevi devralması hedefleniyor. Axiom Space, bu alanda öne çıkan öncü şirketlerden birisi olarak dikkat çekiyor.

UZAY İSTASYONU İÇİN EMEKLİLİK ÇAĞRISI

SpaceX CEO’su Elon Musk, sosyal medya platformu X’te yaptığı bir paylaşımda, uzay istasyonunun iki yıl içinde emekliye ayrılması gerektiğini savundu. “ISS’nin bazı parçaları çok yaşlandı ve bu risk zamanla artıyor” diyen Musk, her ne kadar SpaceX bu görevlerden milyarlar kazanmış olsa da, istasyonun yörüngeden çıkarılmasının doğru olacağını ifade etti.