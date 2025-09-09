“Umarım Beşiktaş Formasıyla Çok Gol Atarım.”

TRANSFER SÜRECİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe’den Cengiz Ünder’i sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu. Yeni transfer Cengiz, siyah-beyazlıların YouTube kanalında açıklamalarda bulundu. “Uzun süre sonra kendimi çok heyecanlı hissediyorum. Bu forma altında olduğum için çok mutluyum. Kendimi çok gururlu hissediyorum. Bir an önce sahada olmak istiyorum.” dedi.

BÜYÜK BİR DUYGU

Beşiktaş formasını giymenin kendisi için çok özel olduğunu belirten Cengiz, “Bu formayı giymek çok özel bir duygu. Daha önce yurt dışında oynarken Beşiktaş taraftarı ile ilgili çok fazla söylemlerim oldu.” şeklinde konuştu. Beşiktaş’ın özel bir kulüp olduğunu ifade eden milli futbolcu, “Burada olduğum için çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Umarım en iyi performansımı burada sergileyebilirim. Bu forma altında bunu yapacağıma yürekten inanıyorum.” diye ekledi.

AVRUPA HEDEFİ

Cengiz, Avrupa’ya transfer olma sürecinin başlangıçta zor olduğunu ifade etti. “En büyük hayalim milli takıma gitmek ve Avrupa’ya transfer olmaktı. Bunu genç yaşta gerçekleştirdim. Giderken üzerimde, ’eğer oynayamazsam’ gibi bir korku vardı. Roma’da bu korkuyu atlattım. Güzel bir başlangıç oldu benim için. Doğru bir kulübe atılım yaptım.” sözleriyle düşüncelerini aktardı.

AVRUPA’DA TECRÜBELERİ

Hücum oyuncusu, Avrupa’da oynamanın en büyük hedefi olduğunu ifade ederek, “O yüzden genç bir oyuncuyken bile bunları çok rahat söyleyebiliyordum. Avrupa’ya transfer olduğumda dil bilmiyordum. Bu benim için farklı bir tecrübe oldu.” dedi. İtalya’nın sert lig yapısını bildiğini belirten Cengiz, “İtalya liginin sert olduğunu biliyordum. Oraya gittiğimde bunu daha iyi anladım.” sözleriyle deneyimlerini paylaştı.

NDIDI İLE YENİDEN BULUŞMA

Cengiz, Ndidi ile geçmişte bir yıl birlikte oynadıklarını belirterek, “Wilfred Ndidi ile bir yıl birlikte oynadık. Çok güçlü, çok sert bir oyuncu. Yıllar sonra tekrardan aynı takımda birlikte oynayacağız. Bunun için de heyecanlıyım.” ifadelerini kullandı.

GOL ATMA HEDEFİ

Tüpraş Stadyumu’nda Beşiktaş taraftarının önüne çıkacak olmanın çok farklı bir duygu olduğunu söyleyen Cengiz, “Artık gollerimi Beşiktaş forması altında atmak, bunu düşünmek beni daha fazla heyecanlandırıyor. Kendimi şu an çok iyi hissediyorum.” dedi.

TEŞEKKÜR VE GÜVEN

Sergen Yalçın hakkında konuşan Cengiz, hocasına teşekkür ederek, “Benimle geldiğinden beri konuşuyor. Kendimi de güvende hissediyorum bu konuda.” şeklinde ifadelerde bulundu.

TARAFTARA MESAJ

Cengiz, “Taraftarlarımızın oyuncularımıza sahip çıkmasını istiyorum. Bir an önce sahada olmak istiyorum. Hemen maç günü gelsin istiyorum.” diyerek sözlerini noktaladı.