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Ümit Karan’dan Oğuz Aydın İçin Yorumlar!

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MAÇIN DETAYLARI

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Macaristan’ı ağırladı. Kritik karşılaşma Puskas Arena’da gerçekleşti ve Türkiye, maçı 3-0 kazanarak toplamda 6-1’lik skorla Uluslar A Ligi’ne yükseldi. Bu sonuç, millilerin önemli bir başarı elde etmesi anlamına geliyor.

ÜMİT KARAN’DAN ÖVGÜLER

Karşılaşmayı TV100’de değerlendiren Ümit Karan, Fenerbahçe’de forma giyen Oğuz Aydın hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Karan, “Oğuz Aydın ve Yunus Akgün bana göre şu anda Türkiye’nin en yetenekli 2 futbolcusu” ifadelerini kullandı. Ayrıca Oğuz Aydın’ın en büyük özelliğinin hem içeri hem dışarı dribbling yapabilmesi olduğunu vurgulayarak, “Bu çok büyük bir özellik” dedi.

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