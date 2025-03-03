Ümit Özdağ Cezaevinden Annesiyle Fotoğraf Paylaştı

ÖZDAĞ’DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, resmi X hesabından Silivri Cezaevi’nde kendisini ziyarete gelen annesi Gönül Özdağ ve kız kardeşi Hilal Özdağ ile çekilen fotoğrafları paylaştı. Özdağ, “Sevgili annem Gönül Özdağ ve kız kardeşim Hilal Özdağ. Sevgili, 7 Şubat’ta Silivri cezaevine geldikleri zaman çekilen fotoğrafların bana teslim edilmesi biraz vakit aldı. Kaç yaşında olursan ol, annen için anne kuzusu oluyorsun. Sevgili anne, ellerinden öpüyorum.” şeklinde yazdı.

TUTUKLULUK SÜRECİ HAKKINDA

Özdağ, 19 Ocak’ta partisinin Antalya’daki il başkanları toplantısında yaptığı açıklamalardan dolayı gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma çerçevesinde 20 Ocak’ta Ankara’da bulunan bir restoranda gözaltına alınan Özdağ, İstanbul’a getirildi. Özdağ’ın dosyasına, Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasının yanı sıra “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” iddiaları da eklendi. Gözaltındaki gecesini İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde geçiren Özdağ, daha sonra savcılığa sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdağ hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklama talep etti. Savcılık, Özdağ’ın 2020’den beri yaptığı 11 X paylaşımını delil olarak gösterdi.