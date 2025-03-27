Ümit Özdağ’dan Açlık Grevi Kararı: “Ölmeyecek Kadar Yiyeceğim”

ÜMİT ÖZDAĞ’DAN AÇLIK GREVİ KARARI

Zafer Partisi’nin Genel Başkanı Ümit Özdağ, Marmara Cezaevi’nde geçirdiği 65 günün ardından iddianamesinin hâlâ mahkemeye sunulmaması sebebiyle açlık grevine başlama kararını aldığını duyurdu. Bu gelişme, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül tarafından kamuoyuyla paylaşıldı ve Özdağ’ın cezaevinden gönderdiği yeni bir mektup ile doğrulandı. Özdağ, mektubunda sürecin ayrıntılarını ve taleplerini aktardı.

Mektubun İçeriği

Özdağ, “Ölmeyecek Kadar Yiyeceğim” başlıklı mektubunda, “Bugün Silivri Ceza İnfaz Kurumu’nda 65. gün. Dosyaya girecek bütün belgeler dosyaya girdi. En son Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden beklenen belge 24 Mart’ta dosyaya girmiş olmasına rağmen iddianame mahkemeye verilmedi” ifadelerini kullandı. Özdağ, hakkında öngörülen cezanın en üst sınırı olan 3 yıl hapis cezası alsa bile halihazırda yatmış olduğu sürenin bu cezayı aşacağını belirtti.

Açlık Grevine Geçiş Süreci

Mektubunda, iddianame mahkemeye sunulana dek cezaevi yönetiminden yemek almayı reddedeceğini aktaran Özdağ, “Ramazan’ın kalan son 3 gününde iftar ve sahuru kantinden aldığım malzemelerle yapacağım. Bayram ve sonrasında ise cezaevi yönetiminden yemek almayacağım ve odamda bulunan yiyeceklerden ‘ölmeyecek kadar’ yiyeceğim,” dedi.

Adalet Talebi

Özdağ, mektubunu hukuki bir çağrıyla noktaladı: “Biz düşman değiliz. Düşman gibi davranılmayı, düşman ceza hukuku uygulamaları ile yatmayı hak etmiyoruz. Sadece bir tek hukuk uygulaması istiyoruz. Bize duyduğunuz kin, sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun.” Bu ifadeleriyle, adil bir yargılama süreci talebini yineledi.