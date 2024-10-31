“Ümit Özdağ’dan Ahmet Özer İçin Uyarı”

GÖZALTINA ALMA VE TUTUKLAMA SÜRECİ

İstanbul’da Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından dün sabah saatlerinde gözaltına alındı ve adliyeye getirildi. Özer, savcılık ifadesinin ardından “Terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Özer’i “PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan tutukladı.

ÜMİT ÖZDAĞ’DAN TEPKİ

Olayın yankıları sürerken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabı X’ten dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Özdağ, “Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alınması ile ilgili olarak şaşırmış görünen çevrelerin neden şaşırdığını anlamak mümkün değil. Ahmet Özer’in DEM’li olduğunu, DEM’in şahin kanadına mensup olduğunu bile bile aday gösterildiğini sokaktaki çocuklar bile biliyor. Şimdi dost tavsiyesi dosyanın içindekileri, tapeleri görene kadar bekleyin” ifadelerine yer verdi.

SEÇİM ÖNCESİ UYARILAR

Özdağ, 31 Mart 2024’teki yerel seçimler öncesinde de Ahmet Özer hakkında “CHP Esenyurt belediye başkan adayı Ahmet Özer, Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetimizi terörist Öcalan’ın fikirleri doğrultusunda yıkmayı hedefleyen bir kişidir. Ahmet Özer’e verilecek her oy Atatürk’ün ruhunu incitecektir. Ahmet Özer’in belediye başkanı olması Kandil’i Esenyurt’a taşıyacaktır” şeklinde uyarılarda bulunmuştu.