“Ümit Özdağ’dan Ahmet Özer Uyarısı”

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

İstanbul’da meydana gelen gelişmelerle birlikte Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından dün sabah saatlerinde gözaltına alınıp adliyeye getirildi. Özer, savcılıkta verdiği ifadenin ardından “Terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. Daha sonra çıkarıldığı mahkeme, olukça ciddi bir suç olarak değerlendirilen “PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan tutuklama kararı verdi.

ÜMİT ÖZDAĞ’DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Olayın ardından yaşanan gelişmelerde, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yaptığı paylaşımda dikkat çekici ifadeler kullandı. Sosyal medya hesabı X’ten açıklama yapan Özdağ, “Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alınması ile ilgili olarak şaşırmış görünen çevrelerin neden şaşırdığını anlamak mümkün değil. Ahmet Özer’in DEM’li olduğunu, DEM’in şahin kanadına mensup olduğunu bile bile aday gösterildiğini sokaktaki çocuklar bile biliyor. Şimdi dost tavsiyesi dosyanın içindekileri, tapeleri görene kadar bekleyin” ifadelerine yer verdi.

ÖZDAĞ’DAN SEÇİM ÖNCESİ UYARI

Ümit Özdağ, 31 Mart 2024’teki yerel seçimler öncesi de Ahmet Özer hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştu. Özdağ, “CHP Esenyurt belediye başkan adayı Ahmet Özer, Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetimizi terörist Öcalan’ın fikirleri doğrultusunda yıkmayı hedefleyen bir kişidir. Ahmet Özer’e verilecek her oy, Atatürk’ün ruhunu incitecektir. Ahmet Özer’in belediye başkanı olması Kandil’i Esenyurt’a taşıyacaktır” demişti.