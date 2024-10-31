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“Ümit Özdağ’dan Tapeler İçin Bekleyin”

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AHMET ÖZER GÖZALTINA ALINDI

İstanbul’da, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, dün sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı ve adliyeye götürüldü. Savcılık ifadesinin ardından, “Terör örgütü üyesi olmak” suçlaması ile mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece, “PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan tutuklandı.

ÜMİT ÖZDAĞ’DAN AÇIKLAMALAR

Olayın ardından, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Özdağ, sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, “Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alınması ile ilgili olarak şaşırmış görünen çevrelerin neden şaşırdığını anlamak mümkün değil. Ahmet Özer’in DEM’li olduğunu, DEM’in şahin kanadına mensup olduğunu bile bile aday gösterildiğini sokaktaki çocuklar bile biliyor. Şimdi dost tavsiyesi dosyanın içindekileri, tapeleri görene kadar bekleyin” ifadelerini kullandı.

31 MART SEÇİMLERİ ÖNCESİ UYARI

Ümit Özdağ, 31 Mart 2024’teki yerel seçimler öncesinde Ahmet Özer hakkında, “CHP Esenyurt belediye başkan adayı Ahmet Özer Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetimizi terörist Öcalan’ın fikirleri doğrultusunda yıkmayı hedefleyen bir kişidir. Ahmet Özer’e verilecek her oy Atatürk’ün ruhunu incitecektir. Ahmet Özer’in belediye başkanı olması Kandil’i Esenyurt’a taşıyacaktır” demişti.

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