Ümit Özdağ: “Son anketlerde %7,6 görünüyoruz.”

4. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMASI

Zafer Partisi, kuruluş yıl dönümünün 4. yılını ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlediği bir kutlama yemeği ile kutladı. Bu etkinlikte konuşma yapan Genel Başkan Ümit Özdağ, gündemdeki önemli konulara değindi. Özdağ, partisinin kuruluş sürecine ilişkin; “Biliyorsunuz her parti kuruluşundan önce hazırlıklar yapılır. Holdinglerle görüşülür. Siyaset defileleri sunulur. Basın patronlarıyla görüşülür. Destek istenir…” diyerek, Zafer Partisi’nin farklı bir yol izlediğini vurguladı. Anıtkabir’i ziyaret ettiklerini ve oradan sonra Hoca Ahmet Yesevi’nin türbesine gittiklerini belirtti. Özdağ, bu süreçte Türk milletini demografik işgale karşı uyandırdıklarını ifade etti.

DEĞERLERİMİZE ÖNEM VERİYORUZ

Özdağ, Zafer Partisi’nin İslam düşmanı olmakla suçlandığını, bütün bunların özellikle AK Parti döneminde yaşandığını anlattı. “Bizi İslam düşmanı olmakla suçladılar… Oysa iki Arap ülkesi Irak ve Suriye, AK Parti iktidardayken ve AK Parti’nin politikaları neticesinde parçalandı.” dedi. Sözlerine devam eden Özdağ, halen birçok eleştirinin hedefi olduklarını ve bunun karşısında durduklarını kaydetti. İktidarın “Terörsüz Türkiye” olarak tanımladığı ikinci çözüm sürecine muhalefet ettikleri için tutuklandığını da dile getirdi.

TUTUKLULUK SÜRECİ VE MÜCADELE

Özdağ, tutuklanmasının sebebinin devletin çözüm sürecindeki müzakereleri eleştirmesi olduğunu vurguladı. “Tutuklanmam benim için hiç sürpriz olmadı… Ben Silivri’de tek kişilik hücrede tutulurken orada bulunuşumun istiklal harbimizin şehitlerine saygı duruşunda bulunduğumu ifade ettim.” şeklinde konuştu. Özdağ, nasıl bir süreç geçirdiğini ve tutukluluğu sırasında yaşadığı deneyimleri dinleyicilere anlattı.

ANKET SONUÇLARI VE DESTEK

Son dönemdeki anketlerle ilgili bilgi veren Özdağ, Zafer Partisi’nin oy oranının kararsızlar dağıtıldığında yüzde 7,6 olduğunu ifade etti. “Türkiye’yi dolaşıyorum. Her yerde Zafer Partisi’ne olan desteği gözle görülür şekilde görüyorum… Daha yeni başladık.” şeklinde ekledi. Özdağ, muhalefet partilerinin yeterli tepkiyi koymadığını, karşıt partilerin birbirine yakın durduğundan söz etti.

ZAFER PARTİSİ’NİN GÖREVİ

Özdağ, Zafer Partisi’nin sığınmacı ve kaçak sorununu çözebilecek tek siyasi yapının kendisi olduğunu belirterek, “Türk Milleti artık Zafer Partisi dışında hiçbir partinin bu sorunu çözmeye niyetinin, isteğinin ve kapasitesinin olmadığını gördü ve anladı.” dedi.