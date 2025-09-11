Gündem

Ümraniye’de 37 Kilo Uyuşturucu Bulundu!

OPERASYONUN DETAYLARI

İstanbul Ümraniye’de gerçekleştirilen bir operasyonda, uyuşturucu madde bulunduran bir araçta 37 kilo uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Bu operasyonda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Eylül’de “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçlarına karşı şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDENİN MİKTARI

Ekiplerin arama yaptığı araçta, toplam 33 parça halinde 37 kilo skunk uyuşturucu maddesi bulundu. Olayla bağlantılı olarak, M.Y. isimli sürücü gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin işlemleri için emniyete götürülmesi sağlandı.

