Gündem

Ümraniye’de 37 Kilo Uyuşturucu Bulundu!

umraniye-de-37-kilo-uyusturucu-bulundu

 

ÜMRANİYE’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

 

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, 37 kilo uyuşturucu madde bulunan bir araçta sürücü yakalandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 10 Eylül tarihinde “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçlarıyla ilgili şüphelilerin gözaltına alınmasına yönelik bir operasyon düzenledi.

 

37 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

 

Operasyon sırasında yapılan aramalarda, ele geçirilen araçta toplamda 33 parça halinde 37 kilo skunk uyuşturucusu bulundu. Gözaltına alınan sürücü M.Y., hakkında yapılacak işlemler için emniyete götürüldü.

ÖNEMLİ

Gündem

Erdoğan, AK Parti’ye Katılan Başkanlara Rozet Taktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye katılan Seydişehir ve Emirgazi belediye başkanlarına rozetlerini takarak yeni üyeleri partiye dahil etti.
Gündem

Ümraniye’de Araçtan 37 Kilo Uyuşturucu

İstanbul'da bir araçta yapılan aramada 37 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Söz konusu aracın sürücüsü güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.