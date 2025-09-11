Ümraniye’de 37 Kilo Uyuşturucu Bulundu!

ÜMRANİYE’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, 37 kilo uyuşturucu madde bulunan bir araçta sürücü yakalandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 10 Eylül tarihinde “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçlarıyla ilgili şüphelilerin gözaltına alınmasına yönelik bir operasyon düzenledi.

37 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon sırasında yapılan aramalarda, ele geçirilen araçta toplamda 33 parça halinde 37 kilo skunk uyuşturucusu bulundu. Gözaltına alınan sürücü M.Y., hakkında yapılacak işlemler için emniyete götürüldü.