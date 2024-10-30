“Ümraniyede Kanlı Aile Olayı”

İSTANBUL ÜMRANİYE’DE KANLI OLAY

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde 27 yaşındaki Ayşe A., annesine saldırdığını iddia ettiği babası Atalay A. (60)’yı bıçaklayarak ölümüne neden oldu. Olay, 26 Ekim Cumartesi günü saat 19:30 sıralarında Dumlupınar Mahallesi’nde gerçekleşti. Polis, yapılan bir ihbar sonucu olay yerine gitti ve 60 yaşındaki Atalay A.’yı bıçaklanmış olarak buldu. Hemen hastaneye sevk edilen Atalay A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ AÇIKLAMALAR YAPTI

Polis ekipleri, Ayşe A.’yı olayı gerçekleştirdiği gerekçesiyle gözaltına aldı. Emniyette ifade veren Ayşe A. şöyle söyledi: “Alkollü eve gelmişti, elindeki bıçakla annemin üzerine yürüdü, ben araya girdim. Bıçak yere düşünce aldım. Aramızdaki itiş kakış sırasında olay meydana geldi.” Ayşe A.’nın sürekli olarak babasının alkollü bir şekilde eve geldiğini ve hem kendisine hem de annesine şiddet uyguladığını belirttiği öğrenildi. Yine olay günü, babasıyla annesi arasında bir tartışma çıktığı aktarıldı.

İŞLEMLER TAMAMLANDI

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayşe A.’nın işlemlerini tamamlamasının ardından tutuklanmasına karar vererek cezaevine gönderdi. Ayşe A.’nın ifadesinin devamında, bıçağı alırken babasının kendisinden bıçağı almaya çalıştığını ve bu esnada bıçağın kendisine saplandığını ifade ettiği kaydedildi. Olayın detayları incelenmeye devam ediyor.