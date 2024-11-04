Umut Oğuz, Evinin Kapılarını Açtı!

EVİNİ KAMERALARA AÇAN ÜNLÜ İSİMLER

Evrim Akın, bu hafta “Lezize Nine” ve “Fiko” karakterleriyle dikkat çeken ünlü oyuncu Umut Oğuz’un evine konuk oldu. Umut Oğuz, Adanalı dizisinin popüler karakterlerinden Lezize Teyze ve Fiko’yu canlandırıyor. Havuz manzaralı 3+1 evinin kapılarını ilk kez Kanal D izleyicilerine açtı.

Oğuz, geniş dairesinde sıcak ve samimi bir ortam yaratmış. Evdeki dekorasyon tarzını ve eğlenceli detayları paylaşan Oğuz, tablolara özel ilgi duyduğunu belirtti. Salonda koyu renk bir köşe takımı, büyük bir yemek masası ve kitaplık bulunmakta. Rengarenk tablolar ile salonu adeta bir sanat galerisi havasına büründürmüş. Yatak odasında ise sade ve modern bir atmosfer yaratmak için beyaz bir koltuk ve şifonyer kullanmış. Misafirleri için de ayrı bir oda tasarlayan Oğuz, odada annesinin ördüğü yatak örtüsünü öne çıkartmış. Mutfağının düzenli olduğunu belirten Oğuz, fırsat buldukça mutfakta vakit geçirdiğini ifade ediyor.

BOĞAZ MANZARALI EVE GÖZ ATALIM

Ünlü sanatçı Aslı Hünel, 5+1 Boğaz manzaralı evinin kapılarını Kanal D izleyicilerine açarak dikkat çekti. Hünel, 7 yıldır Savaş Yurtsever ile mutlu bir evlilik sürdürmekte ve çoğu zaman evinde vakit geçiriyor. Evin her detayına kendisi özenle ilgilenmiş. İki ayrı kısımdan oluşan salonda gri koltuklar ile lacivert köşe takımı yer almakta. Salondaki gösterişli avizeler ve şamdanlar tasarımı tamamlıyor. Hünel, salonunun dekorasyonu hakkında “Gold, gümüş üstünde de ağaç var. Üçü bir arada kullanılabiliyor. Mesela bu tarzın ismi var fütüristik” diyerek detayları aktardı. Ayrıca, yılların verdiği birikimle oluşturulmuş, kostümler ve günlük kıyafetler için düzenlenmiş oldukça büyük bir kıyafet odası da bulunuyor. Evin bahçesi ise yarımada manzarası sunuyor.

SERPİL ÇAKMAKLI’DAN NOSTALJİ DOLU EV

Evrim Akın, Türk Sineması’nın efsane ismi Serpil Çakmaklı’nın deniz manzaralı yazlık evine misafir oldu. Çakmaklı, şehrin yoğunluğundan uzaklaşmak için 3+1 yazlık evini tercih ediyor. Evin oyma desenli mobilyaları nostaljik bir hava katarken, altın varaklı büyük yemek masası ise dikkat çekiyor. Salondaki açık renk koltuklar, mekana ferahlık katmış ve sade dekore edilmiş mutfak, salondaki ihtişamın aksine oldukça sade bir tarza sahip. Evin en çok kullanılan bölümünün deniz manzaralı balkon olduğunu belirten ünlü oyuncu, bu alanda vakit geçirmeyi seviyor.

MUTFAK AŞKIYLA DÜBLEKS EVİNE TAŞINDI

Katıldığı yemek yarışması ile tanınan Esra Tokelli, yeni dubleks evinin kapılarını gündeme taşıdı. Yarışma sonrası yaşamı değişen Tokelli, “Mutfakta olmak beni çok mutlu ediyor” dedi. Yaklaşık 10 gün önce yeni evine taşınan Tokelli, mutfağına büyük önem verdiğini ifade ediyor. Geniş bir alana sahip olan mutfağında sadeliği ön planda tutmuş. Salonu ise gösterişten uzak bir şekilde düzenlemiş. “Tek isteğim huzur. Para ve mal mülk gözümde yok. İşimi iyi yapmak, huzurlu olmak istiyorum,” diye konuşan Tokelli, aynı zamanda yatak odasında da sadeliği tercih etmiş.

KAMPUS YAZ MANSION’U AÇTI

Kanal D ekranlarında dip dikkat çeken ‘Popstar’ yarışmasının iddialı ismi Aydan Kaya, dubleks evinin kapılarını Evrim Akın’la paylaştı. Sarıyer’de orman ve deniz manzaralı toplamda 6 odadan oluşan evde Kaya, 4 yaşındaki oğlu Fatih ve 2 yaşındaki kızı Hanzade ile yaşamaktadır. Evde geniş bir salon yer almakta, burada koltuklar, sehpa ve şık avizeler göze çarpmakta. Üst katta sade bir yatak odası ve ayrı bir kıyafet odası da bulunuyor. Yemek yapmaktan hoşlanan Kaya, mutfakta zaman geçirdiğini de belirtiyor.

HUZUR DOLU BİR VİLLA

Nilgün Kasapbaşoğlu, Kanal D izleyicilerine Sarıyer’deki üç katlı, havuzlu villasının kapılarını açtı. Ailesiyle birlikte yaşadığı ev, orman manzaralı ve şık, spor mobilyalarla döşenmiş. Kahverengi, gri ve hardal sarısı tonlarının hakim olduğu evde gösterişli eşyalar yerine modern ve sade mobilyalar tercih edilmiş. Evin girişi salondan başlamakta ve mutfak oldukça geniş yapıda tasarlanmış.