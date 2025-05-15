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“Un Fabrikasındaki Patlamada Yaralı İşçi”

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PATLAMA OLAYI ERZURUM’DA MEYDANA GELDİ

Mimar Sinan Mahallesi Erzurumdede Caddesi’ndeki un fabrikasının paketleme ünitesinde 6 Mayıs sabahı gerçekleşen patlama, işçiler arasında büyük bir paniğe neden oldu. 47 yaşındaki işçi Zülfikar Tutuş, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak Tutuş, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşam mücadelesini kaybederek hayatını yitirdi. Cenazesi otopsi işlemleri için morga götürüldü.

YARALI İŞÇİLERİN DURUMU

Patlamada yaralanan altı işçi taburcu edilirken, Ali T. (41) ve Gazi K. (46) isimli işçilerin yanık ünitesinde tedavilerinin devam ettiği bildiriliyor. Fabrikadaki hasarın boyutu ve patlamanın nedenine dair yetkililerden açıklama bekleniyor.

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