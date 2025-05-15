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“Un Fabrikasındaki Patlamada Yarılan İşçi”

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PATLAK GÜNÜNDE YAŞANANLAR

Mimar Sinan Mahallesi Erzurumde Caddesi’nde bulunan un fabrikasının paketleme ünitesinde 6 Mayıs sabahında gerçekleşen patlama, işçiler arasında büyük bir korkuya neden oldu. 47 yaşındaki işçi Zülfikar Tutuş, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Tutuş’un cenazesi, otopsi işlemleri için morga alındı.

TEDAVİ ALTINDAKİ YARALILAR

Patlamada yaralanan 6 işçi taburcu edildi; ancak Ali T. (41) ve Gazi K. (46) isimli işçilerin yanık ünitesinde tedavilerine devam ediliyor. Fabrikada yaşanan hasarın kapsamı ve patlamanın sebebi hakkında yetkililerin açıklamaları merakla bekleniyor.

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