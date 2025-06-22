Üniversite Sınavı Başladı, Adaylar Hazır

ÜNİVERSİTE SINAV MARATONU BAŞLADI

Üniversite hayali kuranların sınav serüveni, bu yıl 2 milyon 500 bini aşan adayın katılımıyla gerçekleşen Temel Yeterlilik Testi ile başladı. Dün yapılan sınavda, Türkçe’den 40, sosyal bilimlerden 20, temel matematikten 40 ve fen bilimlerinden 20 olmak üzere toplamda 120 soru soruldu. Üniversite yolundaki ikinci aşama ise bugün yapıldı. Sınav öncesinde bazı talihsizlikler yaşandı. Bazı adaylar sınava geç kalırken, kimisi de yanlış belgelerle salona geldi. Bursa’da bulunan bir öğrenci, arkadaşlarıyla sohbet ederken sınav saatini kaçırdı.

AYT SINAVINA KATILIMCI SAYISI YÜKSEK

Bugün, Alan Yeterlilik Testi (AYT) için adaylar ter döktü. AYT’de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 testinde 40 soru, Matematik testinde 40 soru ve Fen Bilimleri testinde 40 soru soruldu. Adaylara toplamda 180 dakika süre tanındı. Bu yıl AYT’ye 1 milyon 721 bin 60 aday katılırken, sınav 5 bin 78 bina ve 93 bin 793 salonda gerçekleştirildi.

SINAV GÜVENLİĞİNE DİKKAT

Sınavlardan 15 dakika önce kapılar kapatılarak aday alımı sona erdi. Saat 10.00’dan sonra sınav binalarına giriş yapılmadı. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya belgelerinde gerekli bilgileri bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri bugün saat 15.30’a kadar hizmet verdi. YKS sonuçları ise 22 Temmuz’da açıklanacak.

YDT SINAVI DETAYLARI

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise yarın saat 15.45’te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Sınav Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak ve toplamda 80 soru yer alacak. YDT’ye İngilizce dilinden 206 bin 784, Arapça’dan 4 bin 331, Almanca’dan 2 bin 570, Fransızca’dan 1028 ve Rusça’dan 735 aday katılacak.