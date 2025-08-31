Üniversitede Kızın Ölümü ve İntihar

OLAYIN DETAYLARI

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü içerisinde gerçekleşen bir olayda, Ayberk Kurtuluş isimli bir erkek bilinmeyen bir nedenle tartıştığı 15 yaşındaki Hilal Özdemir’i silahla vurup katletti. Ardından Kurtuluş, aynı silahla kendine ateş ederek yaşamına son verdi. Olayın ardından, durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

UNİVERSİTENİN AÇIKLAMASI

Boğaziçi Üniversitesi olaya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Üniversitemizin Güney Kampüsü Kale Kapısı’nda sivil bir vatandaşın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, daha sonra saldırıyı gerçekleştiren failin aynı silahla intihar ettiği bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturmayla ilgili Üniversitemiz gerekli iş birliğini yerine getirmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.”

SUÇ KAYITLARI

Evrensel’in haberine göre, olay Güney Kampüs’ün içindeki lojman bölgesinde düzenlenen bir düğün esnasında yaşandı. Zanlının 18 adet suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Boğaziçi Üniversitesi Kennedy Lodge Sosyal Tesisleri, davet ve organizasyonlar için kullanılabiliyor.