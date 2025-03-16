Ünlü Bal Markasında Sahtecilik Tespit Edildi

GIDA GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ GÜNCELLENDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği denetimleri çerçevesinde taklit ve tağşiş listesini yeniledi. Güncellenen listede, GURME ŞARKÜTERİ AVM UMUT EREN-ELİF LEYLA BİLGE firmasına ait çiçek balı ve petekli bal ürünleriyle ilgili sahtecilik iddiaları ortaya çıktı. Bakanlık, bu ürünlerde doğal balın yanı sıra yabancı maddeler bulunduğunu kaydetti.

YABANCI MADDE HUSUSU

Gerçekleştirilen incelemelerde, GURME ŞARKÜTERİ’ye ait çiçek balı ve petekli bal ürünlerinde balın doğal yapısıyla uyumlu olmayan yabancı maddelerin kullanıldığı tespit edildi. Bakanlık, bu tür hileli ürünlerin tüketici sağlığını tehdit ettiğini vurguladı. Sahtecilik yaptığı belirlenen firmanın ürünleri, taklit ve tağşiş listesinde kamuoyuna iletildi.

DENETİM SÜREKLİ OLACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak ve tüketicileri korumak amacıyla denetimlerin kesintisiz süreceğini ifade etti. Tüketicilere yönelik bir uyarı yapan Bakanlık, “Gıda ürünlerini satın alırken etiket bilgilerini dikkatlice okuyun ve güvenilir markaları tercih edin” çağrısını yaptı. Bakanlık, sahtecilikle mücadelede kararlı bir tutum sergileyeceğini dile getirdi.