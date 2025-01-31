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Ünlü Çiftin Boşanma Kararı Gündemde

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YENİ BİR BOŞANMA HABERİ

Görünüşe göre bu ünlü çiftin ilişkisine bir sona yaklaşmak üzereyiz. Üç çocuklu ailelerini bitirme kararları hakkında fazla bir şey söylemeseler de, resmen boşanma sürecinde oldukları bilinen çiftin çevresi oldukça konuşkan.

KENDİNE YAPTIĞI BİR İYİLİK

Onların yakınları tarafından dile getirildiğine göre, güzel oyuncu, ünlü yapımcı kocasıyla yollarını ayırma kararı alarak aslında kendisine de bir iyilik yapıyor. Bu durum, çiftin ilişkilerinin seyrinin nasıl değiştiğine dair ilginç ipuçları sunuyor.

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