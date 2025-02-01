Ünlü Çiftin Erkeği Yeniden Evlenecek

İÇİNDE BULUNULAN DURUM

Bazı durumlarda, aynı evde yaşamak zor bir problem haline geliyor ve sonuç olarak birçok çift boşanıyor. Uğruna nice umut ve hayallerle kurulan yuva maalesef dağılıyor. Bu süreçte, bazı çiftler bir daha evlenmiyor ya da çok uzun süre bekliyor. Ancak bazıları ise, fazla zaman harcamadan yeni bir ilişkiye adım atmayı düşünüyor.

YENİ BİR BAŞLANGIÇ

İşte, 13 yıllık evliliği sona eren bir ünlü çiftin erkek üyesi de bu ikinci grupta yer alıyor. Eşinden ayrıldıktan sonra, hayatına yeni birini alma konusunda kendini hazır hissediyor. Şu an yeni bir evlilik için gün sayıyor.