Ünlü Çiftin Evlilik Krizi Yaşıyor

EVLİLİKLERİ İKİ ÇOCUKLA TAÇLANDI
2012 senesinde başlayan evlilikleri, ünlü çiftin iki çocuk sahibi olmasını sağladı. Jessica Biel, ailesi için mesleğini geri plana atmakta tereddüt etmedi.
İLİŞKİLERİNDEKİ SIKINTILAR GÜNDEMDE
Jessica Biel ve Justin Timberlake’in evliliklerinin 13’üncü yılına yaklaşırken, bir süredir ilişkilerinin sallantıda olduğu konuşuluyor. 12 yıllık evliliklerinde sorunlar yaşandığı sıkça dile getirilmekte.
MUTLULUKLARININ ÜZERİNE GÖLGE DÜŞTÜ
Ünlü çiftin ilişkisi, son zamanlarda sorunlarla anılmakta ve mutluluklarının üzerine gölge düşmesi sıkça gündeme gelmektedir.