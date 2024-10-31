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Gündem

Ünlü Çocukların Kariyer Tercihleri Nedir?

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ÜNLÜ ÇOCUKLAR VE MESLEK SEÇİMİ

Çocukluğu ünlü bir ortamda geçen pek çok birey, ilerleyen dönemlerde anne ve baba mesleklerini tercih ediyor. Sinema, müzik ve özellikle moda alanında “nepo bebekler” olarak adlandırılan bu gençler, son zamanlarda büyük bir tartışma konusu haline gelmiş durumda.

ÜNLÜ SOYADLARININ ETKİSİ

Ünlü soyadları sayesinde veya yıldız annelerinin desteğiyle kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanan bu çocuklar, gösteri dünyasında genelde böyle bir avantajla yola çıkıyorlar. Bu durum, sıkça gündeme gelen bir olgu olarak dikkat çekiyor.

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Ekonomi

Ekim Ayı Enflasyonu Açıklama Tarihi Ne?

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Vergi Borcu Olanlar Bugün Açıklanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 36 bin 806 mükellefin vergi borçlarının ilan edileceğini açıkladı; bu borçların büyük kısmının tahsil edilemeyeceği vurgulandı.

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