More
Gündem

“Ünlü Doktor Kızı Arabella’yı Evlendirdi”

unlu-doktor-kizi-arabella-yi-evlendirdi

ÇİFTİN MUTLULUĞU KUTLANDI

Çiftin en küçük kızı Arabella Sezen, tam bir yıl önce evlenen erkek kardeşinin ardından müzisyen Nick Canellakis ile hayatını birleştirdi. Düğünleri büyük bir coşkuyla kutlanırken, ünlü doktor Mehmet Öz, kızı Arabella Sezen ile damadı Nick’in düğününde çekilen fotoğraflarını geleneği sürdürerek sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

GÜZEL ANILAR PAYLAŞILDI

Ünlü doktor Mehmet Öz, kızının bu mutlu gününde çekilen özel pozları, hayranlarıyla sosyal medya üzerinden paylaşıyor. Bu özel anlar, ailenin mutluluğunu ve birlikteliğini gözler önüne seriyor.

ÖNEMLİ

Gündem

2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı Onaylandı

Cumhurbaşkanı Kararı ile 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı onaylandı ve resmi olarak Resmi Gazete'de yayımlandı.
Gündem

“Masterchef Türkiye 2024 Teknikleri ve Takım Oyunları”

'Masterchef Türkiye 2024'te, Cumhuriyet Bayramı özel bölümünde Kırmızı ve Beyaz takımlar yarışarak dokunulmazlık için mücadele verdi. Eleme adayları da belirlendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.