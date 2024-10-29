“Ünlü Doktor Kızı Arabella’yı Evlendirdi”

ÇİFTİN MUTLULUĞU KUTLANDI

Çiftin en küçük kızı Arabella Sezen, tam bir yıl önce evlenen erkek kardeşinin ardından müzisyen Nick Canellakis ile hayatını birleştirdi. Düğünleri büyük bir coşkuyla kutlanırken, ünlü doktor Mehmet Öz, kızı Arabella Sezen ile damadı Nick’in düğününde çekilen fotoğraflarını geleneği sürdürerek sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

GÜZEL ANILAR PAYLAŞILDI

Ünlü doktor Mehmet Öz, kızının bu mutlu gününde çekilen özel pozları, hayranlarıyla sosyal medya üzerinden paylaşıyor. Bu özel anlar, ailenin mutluluğunu ve birlikteliğini gözler önüne seriyor.