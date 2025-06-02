Ünlü Giyim Markası Naf Naf İflas Etti

PANDEMİ SONRASI EKONOMİK DEĞİŞİKLİKLER

Pandemi sonrasında dünya genelindeki ekonomi politikaları, birçok ülkede büyük şirketlerin mali sıkıntılar yaşamasına neden oldu. Tekstil sektöründe meydana gelen dalgalanmalar sonucunda ünlü giyim markası ‘Naf Naf’ iflas tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Fransız giyim markası, tedarikçilerinden biri olan Türk üretici Migiboy Tekstil’e yapılan satış sonrası yeni bir atılım sürecine girmişti. Ancak yalnızca bir yıl ardından yeniden iflas riskiyle karşılaştı.

İFLAS BAŞVURUSU VE KAYYIM SÜRECİ

Fashion Network’ten Marion Deslandes’in haberine göre, sendikalar Naf Naf yönetiminin çalışan temsilcilerine, şirketin Bobigny’deki ticaret mahkemesinde kayyım işlemleri sonrasında sadece bir yıl içinde adli kayyımlık başvurusunda bulunduğunu bildirdi. Şirket en son Eylül 2023’te kayyuma devredildi ve ardından Haziran 2024’te Türk üretici Migiboy Tekstil tarafından yeniden satın alındı.

ÇALIŞANLARIN BELİRSİZ GELECEĞİ

Sud sendikası, çalışanların karşılaştığı zorluklar dolayısıyla kaygılı. Sendika, “Bizim için tek olasılık, ücretler AGS’nin [işçi ücretleri için sigorta planını yöneten kuruluş] kontrolü altına gireceği için maaşımızı zamanında almak için her ay yeniden oflayıp puflamak zorunda kalmak, daha azımız içi boşaltılmış mağazalarda çalışacak ve sonunda yaz tatillerinin ortasında mağaza kapanışları ve yeni bir işten çıkarma dalgasıyla karşılaşma riskiyle karşı karşıya kalacağız,” dedi. Söylentilere göre, 700 çalışanı olan Naf Naf’ın yanı sıra, Camaïeu, Kookaï, Gap France, André, San Marina, Minelli, Pimkie, Comptoir des Cotonniers, Princesse Tam Tam, IKKS ve Kaporal gibi diğer ünlü Fransız giyim mağazaları da zor durumda.