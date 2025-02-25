Gündem

Ünlü İş Adamı Trafik Kazasında Öldü

unlu-is-adami-trafik-kazasinda-oldu

KAZA SAATİNDE MEYDANA GELDİ

Kaza, dün akşam saat 22.30 sularında Mavişehir Mahallesi Fazıl Say Caddesi’nde gerçekleşti. Mehmet Kazım Sertdemir’in hakimiyetini yitirdiği 35 CER 11 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek R.A. (42) yönetimindeki 35 BFB 374 plakalı araçla çarpıştı. Bu kazada sürücüler ile birlikte araçlardaki Seniye Sertdemir (72) ve H.N.E. (29) yaralandı.

YARALILARDAN İKİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Menemen ilçesindeki Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan iş adamı Mehmet Kazım Sertdemir ve eşi Seniye Sertdemir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sertdemir çiftinin cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis incelemesi sürüyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Hindistan’da Fil Saldırısı: 5 Ölü

Andra Pradeş'te meydana gelen fil saldırısında 5 kişi yaşamını yitirdi. Olayın detaylarıyla ilgili soruşturmalar sürüyor.
Gündem

Elektrikli Araçlar Dizeli Trafikte Geride Bırakıyor

Son dört yılda dizel motorlu araçların otomobil parkındaki payı sürekli azaldı ve ocak itibarıyla bu oran yüzde 31,7'ye geriledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.