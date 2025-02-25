Ünlü İş Adamı Trafik Kazasında Öldü

KAZA SAATİNDE MEYDANA GELDİ

Kaza, dün akşam saat 22.30 sularında Mavişehir Mahallesi Fazıl Say Caddesi’nde gerçekleşti. Mehmet Kazım Sertdemir’in hakimiyetini yitirdiği 35 CER 11 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek R.A. (42) yönetimindeki 35 BFB 374 plakalı araçla çarpıştı. Bu kazada sürücüler ile birlikte araçlardaki Seniye Sertdemir (72) ve H.N.E. (29) yaralandı.

YARALILARDAN İKİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Menemen ilçesindeki Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan iş adamı Mehmet Kazım Sertdemir ve eşi Seniye Sertdemir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sertdemir çiftinin cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis incelemesi sürüyor.