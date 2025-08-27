Ünlü İsimlerden Taciz Paylaşımı geldi!

ÜNLÜ İSİMLER TACİZİ YERİNE GÖNÜLDEN PAYLAŞIYOR

Son dönemlerde pek çok ünlü isim, sosyal medya üzerinden art arda taciz ifşalarını paylaşmaya devam ediyor. Bu isimlerden biri olan oyuncu Saadet Işıl Aksoy, maruz kaldığı kapkaç olayını ve yaşadığı tacizleri anlatarak toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekiyor. Saadet Işıl Aksoy, sosyal medya paylaşımında çocukluk ve gençlik yıllarında yaşadıklarını samimi bir dille dile getiriyor.

TACİZLERDEN DERS ALMAK

“İyi ki bana dokunmadılar” diyen Aksoy, 14-15 yaşlarındayken bir akşamüstü kapkaça uğradığını belirtiyor. “Yanıma yavaşça yanaşan arabaya dönüp bakmaya korktuğum” ve taciz edildikçe sadece sessizce yürümek dışında bir şey bilmemek, kendisinin çantasının kolayca çekilmesine neden olmuş. O döneme kadar yaşadığı çeşitli tacizlerin ona bir ders verdiğini söylüyor ve böylesi travmatik bir olayda şükrettiğini ifade ediyor.

KENDİNİ KORUMA STRATEJİLERİ

Sokakta yürürken tanımadık birinin yanaşma olasılığının yüksek olduğunu vurgulayan Aksoy, genç kadınlar olarak günlük hayatlarında bu durumu yansıtan eğilimler geliştirdiklerini aktarıyor. Örneğin, karşıdan bir erkek gelirse kaldırım değiştirmek veya toplu taşımada arkanı insan olmayan bir yere dönmek gibi alışkanlıklar kazanmışlar. Ayrıca, araba kullanmaya başladıktan sonra takip edildiklerinde araçlardan nasıl uzaklaşacaklarını da öğrenmişler. Yaş ilerledikçe tacizlerin şekil değiştirdiğine dikkat çeken Aksoy, kendini koruma yöntemlerinin sürekli olarak evrildiğini belirtiyor.

GELECEK NESİL İÇİN UMUT

Bugün, Aksoy artık kızının kendi hayatında bu tür duvarlar örmesine gerek olmayacağı umudunu taşıyor. “Artık konuşuyoruz, artık kabul etmiyoruz” ifadeleriyle, “Onun da o saatte orada ne işi varmış?” gibi manipülasyonlara karşı durduklarını vurguluyor. “Konuşan, fakat sessiz kalan ama o korkunç duyguyu yaşayan her kadını şefkatle kucaklıyorum,” sözleriyle de dayanışma ruhunu ifade ediyor.