Ünlü İsimlere Yönelik Soruşturma Sürüyor

ÜNLÜLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu araştırması kapsamındaki operasyonlar devam ediyor. Bu sabah erken saatlerde gerçekleşen yeni gözaltı işlemleri sonucunda, 25 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında halk arasında tanınan bazı ünlü isimlerin de bulunması dikkat çekti.

ÜNLÜ İSİMLER GÖZALTINDA

Gözaltına alınan isimler arasında İsmail Hacıoğlu, Kemal Doğulu, Adem Kılıçcı, Murat Dalkılıç ve Duman Grubu’nun solisti Kaan Tangöze yer alıyor. Bu isimlerin gözaltına alınması, geniş kitleler tarafından merakla takip ediliyor.

EDİS HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Yurt dışında bulunan Edis Görgülü hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Şarkıcının yurtdışında olduğu tespit edilirken, yetkililerin konuyla ilgili çalışmaları sürüyor.

AÇIKLAMA YAPTI

Edis, hakkındaki yakalama kararı sonrasında sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, “ÜLKEME DÖNÜYORUM, İÇİM RAHAT” ifadelerini kullandı. Brezilya’da olduğu belirtilen ünlü sanatçı, üzerindeki iddiaların asılsız olduğunu dile getirerek, “Uzun zamandır planladığım tatilimi yarıda kesip en kısa sürede ülkeme dönüyorum. Konuyla ilgili tüm resmi süreçlerde gereken neyse yapmaya hazırım. Bahsi geçen konularla hiçbir ilgim yoktur. İçim rahat, sizin de içiniz rahat olsun.” dedi.