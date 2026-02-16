Ünlü İsimlerin Uyuşturucu Test Sonuçları Açıklandı

ÜNLÜ İSİMLERİN UYUŞTURUCU TESTİ SONUÇLANDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ünlü isimlere uygulanan uyuşturucu testleri sonuçlandı. ‘Çakal’ takma adıyla bilinen Emirhan Çakal’ın uygulanan testten (esrar ve kokain) pozitif sonuç aldığı öğrenildi.

REYNMEN’İN SONUCU DA POZİTİF

Aynı operasyonda gözaltına alınan ‘Reynmen’ ismiyle tanınan Yusuf Aktaş’ın saç örneğinden alınan testin de (esrar ve kokain) pozitif çıktığı ifade edildi.

BARİŞ MURAT YAĞCI’YLA İLGİLİ SONUÇ NEGATİF

Gazeteci Burak Doğan’ın aktardığına göre, operasyon çerçevesinde ifadesi alınan Barış Murat Yağcı’nın test sonuçları ise negatif olarak belirlendi. İddialar hakkında resmi makamlardan henüz detaylı bir açıklama gelmedi.