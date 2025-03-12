Ünlü K-Pop Şarkıcısı Evinde Ölü Bulundu

ŞARKICININ TRAJİK ÖLÜMÜ HAYRANLARI YIKTI

K-Pop akımının önemli temsilcilerinden olan ünlü şarkıcı Wheesung, 43 yaşında evinde ölü bulundu. Hayranları, bu beklenmedik ölüm haberiyle derin bir üzüntü yaşadı. Yetkililer, Güney Koreli sanatçının cesedinin ölümünden “önemli bir süre” sonra bulunduğunu duyurdu. Seul polisi, şarkıcının kalp durmasından kaynaklı hayatını kaybettiğini ve cinayet şüphesi olmadığını bildirdi.

WHEESUNG’UN KARIYERİ VE ETKİNLİKLERİ

Wheesung’un ölümü, 24 yaşındaki Güney Koreli aktris Kim Sae-ron’un intihar etmesinin ardından yalnızca bir aydan kısa bir süre içerisinde gerçekleşmesiyle dikkat çekti. Asıl adı Choi Whee-sung olan sanatçının kariyeri 2002 yılında başladı ve bu süre zarfında kendi ülkesinde büyük bir popülarite kazandı. Balad şarkıcısı olarak yetenekleri sayesinde adını duyuran Wheesung, Güney Kore’de R&B müziğini popüler hale getirmesiyle tanınmaya başladı. Sesi ve tarzıyla tanınmış şarkıcılar Shin Seung-hun ve Seo Tae-ji gibi isimlerin övgülerini aldı ve dünya genelinde Hollywood dahil pek çok yerde sahne alma fırsatı buldu.

PROFESYONEL HAYATI VE SON GÜNLERİ

Son on yılda ünlü sanatçılarla işbirliği yaparak diğer K-Pop yıldızlarına akıl hocalığı ve vokal koçluğu ile destek verdi. Bu hafta sonu Daegu şehrinde balad şarkıcısı KCM ile birlikte sahne alması bekleniyordu; ancak bu gelişmelerin ardından planlanan gösteri iptal edildi. Wheesung, 2021 yılında Michael Jackson’ın ölümüne neden olan anestezik olan propofolü kötüye kullanması ile ilgili olarak iki yıl ertelenmiş hapis cezasına çarptırılmıştı ve bu süreçte birçok tartışmanın merkezinde yer almıştı.