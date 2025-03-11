Ünlü K-Pop Şarkıcısı Evinde Ölü Bulundu

ŞARKICININ TRAJİK ÖLÜMÜ HAYRANLARINI YIKTI

Dünya genelinde tanınan K-Pop temsilcilerinden olan ünlü şarkıcı Wheesung, 43 yaşında evinde ölü bulundu. Bu durum, hayranlarını derin bir üzüntüye soktu. Yetkililer, Güney Koreli sanatçının cesedinin, ölümünden “önemli bir süre” sonra bulunduğunu açıkladı. Seul polisi, Wheesung’un kalp durması nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti ve cinayet ihtimalinin gündemde olmadığını ifade etti.

GEÇMİŞTEN BİR TRAJEDİ DAHA

Wheesung’un ölümü, 24 yaşındaki Güney Koreli aktris Kim Sae-ron’un, kendi canına kıydıktan sonra Seul’deki evinde trajik bir şekilde ölü bulunmasının üzerinden bir aydan daha kısa bir süre sonra yaşandı. Asıl adı Choi Whee-sung olan sanatçı, 2002 yılında müzik kariyerine adım attı ve ülkesinde büyük bir üne kavuştu. Balad şarkıcısı olarak gösterdiği yetenekle kendine önemli bir yer edindi ve Güney Kore’de R&B müziğin popülerleşmesinde büyük rol oynadı.

UNUTULMAZ BİR SANATÇI

Wheesung, çok sevilen sesi ve stilinin yanı sıra Shin Seung-hun ve Seo Tae-ji gibi deneyimli Koreli müzisyenlerin övgüsünü aldı ve Hollywood dahil olmak üzere dünya çapında sahne aldı. Son on yılda, öncü sanatçılarla çalışarak K-Pop yıldızlarına akıl hocalığı ve vokal koçluğu yapmayı sürdürdü. Bu hafta sonu Daegu şehrinde balad sanatçısı KCM ile birlikte sahne almayı planlıyordu, ancak bu trajik haber nedeniyle gösteri iptal edildi.

REHBERLİKTE TARTIŞMALAR YAŞADI

Wheesung, 2021 yılında Michael Jackson’ın ölümüne neden olan güçlü bir anestezik olan propofolü kötüye kullandığı iddiasıyla iki yıl ertelenen hapis cezasına çarptırıldığında, birçok tartışmanın odağı haline gelmişti.