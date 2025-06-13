Ünlü Menajer Metroda Ölü Bulundu

ANDREAS KYRIAKOPOULOS’UN ÖLÜMÜ ATİNA’DA ŞOK ETKİSİ YARATTI

Yunanistan’ın başkenti Atina’da, futbol dünyasında teknik direktörlük yapmasının yanı sıra futbolcu menajeri olarak da tanınan Andreas Kyriakopoulos, Sintagma Meydanı’ndaki metro istasyonunun rayları üzerinde ölü olarak bulundu. Bu durum, ülkede büyük bir şok etkisi yarattı.

Olayı yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine, acil sağlık ekipleri olay yerine geldi ve ünlü futbolcuların menajerinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kyriakopoulos, teknik direktörlük, spor yazarlığı ve menajerlik gibi farklı alanlarda uzun yıllar boyunca başarılı çalışmalar yapmıştı.

PROSSPORT ŞİRKETİNDEN ACI AÇIKLAMA

Andreas Kyriakopoulos’ın vefatının ardından, onun ortağı olduğu Prossport şirketi resmi bir açıklama yaparak, “Şirketimizin ortağı ve yönetimi yeri doldurulamaz bir insan olan Andreas Kyriakopoulos’un ani ölümü hepimizi çok üzdü. Geride bıraktığı boşluk doldurulamaz. Onunla çalıştığımız ve tanıdığımız için onur duyuyoruz” dedi.