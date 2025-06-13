Spor

Ünlü Menajer Raylarda Ölü Bulundu

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ŞOK EDİCİ OLAY ATİNA’DA GERÇEKLEŞTİ

Yunanistan’ın başkenti Atina, Sintagma Meydanı’ndaki metro istasyonunun rayları üzerinde ünlü futbolcu menajeri Andreas Kyriakopoulos’un ölü bulunmasıyla sarsıldı. Ülkenin futbol dünyasında teknik direktörlük kariyerinin ardından menajerlik yapan Kyriakopoulos’un ani ölümü, ülke genelinde büyük bir şok yarattı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ünlü menajerin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kyriakopoulos’ın ölümünün ardından Prossport şirketi, “Şirketimizin ortağı ve yönetişi yeri doldurulamaz bir insan olan Andreas Kyriakopoulos’un ani ölümü hepimizi çok üzdü. Geride bıraktığı boşluk doldurulamaz. Onunla çalıştığımız ve tanıdığımız için onur duyuyoruz” şeklinde bir açıklama yaptı.

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