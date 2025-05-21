Ünlü Oyuncu Bebeğini Kaybetti

BEBEK BEKLERKEN YAŞANAN EVDAT ACISI

Ege Kökenli, 29 Temmuz 2022’de Lior Ahituv ile evlenerek hayatını birleştirdi. Kısa bir süre önce sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak bebek beklediğini duyurdu. Ancak ünlü oyuncu, bebeğini kucağına alamadan derin bir evlat acısı ile sarsıldı.

HAYATTAKİ BİR KOMPLİKASYONUN SONUCU

Ege Kökenli, 5 buçuk aylık hamileyken yaşadığı bu acılı durumu sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile duyurdu. “Hayat bazen bizi en savunmasız yerimizden sınar… Büyük bir heyecan ve sevgiyle beklediğimiz bebeğimizi, gebeliğimin 22’nci haftasında, her şeyin yolunda göründüğü bir dönemde yaşanan ani ve çok nadir bir komplikasyon sonucu kaybettik,” dedi.

DERİN BİR KAYIP VE DURUMUN NADİRLİĞİ

Kaybettiği bebeğinin cinsiyetinin kız olduğunu belirten Ege Kökenli, bu beklenmedik acının doktorlar tarafından “yüzde bir ihtimalle gerçekleşen bir durum” olarak nitelendirildiğini ifade etti. “Tıbben elimizden gelen her şey yapılmasına rağmen minik kızımızı kucağımıza alamadık,” diyerek yaşadıkları derin kayıptan sonra sessiz kalmayı ve iyileşme süreçlerine alan tanımayı tercih ettiklerini vurguladı. Bu süreçte gösterilecek anlayış ve hassasiyet için de teşekkür etti.