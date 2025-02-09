More
Gündem

Ünlü Oyuncu Belgin Şimşek Dava Açıyor!

unlu-oyuncu-belgin-simsek-dava-aciyor

ÜNLÜ OYUNCU BELGİN ŞİMŞEK HAKKINDAKİ HAKARETLERİ YARGIYA TAŞIYACAK

Ünlü sanatçı Belgin Şimşek, kendisiyle ilgili hakaretler, yanıltıcı bilgiler ve alenen sinkaflı kelimeler kullanıldığını vurgulayarak bu durumu yargıya taşıyacağını ifade etti. Son zamanların dikkat çekici oyuncularından biri olan Belgin Şimşek, sosyal medya üzerinden yaşadığı linç ve mobbing benzeri söylemler karşısında sessiz durmuyor ve harekete geçiyor. Kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son zamanlarda hakkında yayılan hakaret içeren ve yanıltıcı bilgilere karşı sesini yükseltti.

SOSYAL MEDYADAN YAPTIĞI AÇIKLAMA

Belgin Şimşek, paylaşımında “Bir süredir sosyal medyada yer alan ve hakkımda hakaret yanıltıcı bilgiler alenen sinkaflı kelimeler kullanılması ile ilgili açıklama yapma, doğru bilgilendirme ve bu tezviratların ortadan kaldırılmasını sağlama zorunluluğu ortaya çıkmıştır” ifadelerine yer verdi.

YASAL İŞLEMLER BAŞLATILDI

Şimşek, açıklamasına şu ifadelerle devam etti: “Sosyal medyada hakkımda yazılan hakaret ve onur kırıcı ithamları kasıtlı şekilde paylaşan sosyal medya hesapları ile ilgili Avukatım hukuki süreci başlatmış olup gereken cezaları almaları için yasal işlemler ivedilikle sağlanacaktır.”

ÖNEMLİ

Flaş

Bağcılar’da Trafik Magandası Yine Ortalığı Karıştırdı

Bağcılar'da ters yöne giren Hakan A., karşı yönden gelen Kadir D. ile tartıştı. Hakan, Kadir’e saldırarak çocuğunun gözyaşlarına neden oldu. O anlar kaydedildi.
Gündem

Restorandan Aldığı İçki Sonrası Ölüm Şoku

İstanbul Esenyurt'ta bir restoranda sahte içki tüketen Samat İmanbekov, bu fatal olay sonucu hayatını kaybetti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.