Ünlü Oyuncu Belgin Şimşek Dava Açıyor!

ÜNLÜ OYUNCU BELGİN ŞİMŞEK HAKKINDAKİ HAKARETLERİ YARGIYA TAŞIYACAK

Ünlü sanatçı Belgin Şimşek, kendisiyle ilgili hakaretler, yanıltıcı bilgiler ve alenen sinkaflı kelimeler kullanıldığını vurgulayarak bu durumu yargıya taşıyacağını ifade etti. Son zamanların dikkat çekici oyuncularından biri olan Belgin Şimşek, sosyal medya üzerinden yaşadığı linç ve mobbing benzeri söylemler karşısında sessiz durmuyor ve harekete geçiyor. Kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son zamanlarda hakkında yayılan hakaret içeren ve yanıltıcı bilgilere karşı sesini yükseltti.

SOSYAL MEDYADAN YAPTIĞI AÇIKLAMA

Belgin Şimşek, paylaşımında “Bir süredir sosyal medyada yer alan ve hakkımda hakaret yanıltıcı bilgiler alenen sinkaflı kelimeler kullanılması ile ilgili açıklama yapma, doğru bilgilendirme ve bu tezviratların ortadan kaldırılmasını sağlama zorunluluğu ortaya çıkmıştır” ifadelerine yer verdi.

YASAL İŞLEMLER BAŞLATILDI

Şimşek, açıklamasına şu ifadelerle devam etti: “Sosyal medyada hakkımda yazılan hakaret ve onur kırıcı ithamları kasıtlı şekilde paylaşan sosyal medya hesapları ile ilgili Avukatım hukuki süreci başlatmış olup gereken cezaları almaları için yasal işlemler ivedilikle sağlanacaktır.”