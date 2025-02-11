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Ünlü Oyuncu Boşanma Kararını Verdi

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BOŞANMA DAVASI AÇTI

Güzel oyuncu, “Birbirimize saygımız sürecek” ifadelerini kullandığı 17 yıllık eşiyle olan evliliğini sonlandırmak için boşanma davası açtı. Görülen o ki, yeni bir yol çizmiş ve geleceğine odaklanmış.

KEYİFLİ ANLAR YAŞIYOR

Ünlü bir boşanma avukatına vekalet veren güzel oyuncu, bu süreçte kızlarını da yanına alarak hayatın güzel yanlarının tadını çıkarmaya karar verdi. Bu özel anlarda çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaştığı pozlardan biri, boşanma kararının üzüntüsünü üzerinden atmış gibi görünüyor.

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