Ünlü Rapçi 50 Cent, Trump’ı Reddetti!

ÜNLÜ İSİMLER SEÇİMLERDE TARAFLARINI BELİRLİYOR

ABD seçimleri için geri sayım devam ederken, ünlü isimler destekledikleri adayları açıklamaya başladı. Rapçi 50 Cent, ABD Başkan Adayı Donald Trump’ın New York’taki mitingi için kendisine sunulan 3 milyon dolarlık teklifi geri çevirdi.

ŞAŞIRTAN RED NEDELLERİ?

50 Cent, Trump’ı desteklemesine rağmen bu yüksek meblağı kabul etmemesi herkesi şaşırttı. Rapçinin bu kararının ardındaki sebep, seçim dönemindeki duruşunu belirlemek adına yaptığı bir açıklamaya dayanıyor.