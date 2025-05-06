Ünlü Rapçi Lvbel C5 Tutuklandı

ŞARKISINA YÖNELİK SUÇLAMALAR
Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; son zamanlarda ‘HavHavHav’ adlı şarkısıyla dikkat çeken Süleyman Burak Bodur, dün akşam saatlerinde şarkılarında uyuşturucuya özendirme suçuyla ilgili ifade vermek üzere Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne çağrıldı.
MAHKEME SÜRECİ VE TUTUKLAMA
Ünlü rapçi daha sonra Gebze Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. Uyuşturucuya özendirme suçundan 5 ila 10 yıl arasında hapisle yargılanan Süleyman Burak Bodur, mahkemede tutuklanarak Kandıra Cezaevi’ne gönderildi.