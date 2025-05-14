Ünlü Restoran Zinciri İflas Eşiğinde

EKONOMİK SIKINTILAR RESTORAN SEKTÖRÜNÜ ETKİLİYOR

Gündelik restoran sektöründe global anlamda yaşanan ekonomik zorluklar, bir başka markayı daha olumsuz etkiledi. Sağlıklı ve sebze ağırlıklı menüleriyle bilinen popüler restoran zinciri Planta, ABD’de iflas koruma başvurusunda bulundu. Miami Beach merkezli CHG US Holdings, bünyesindeki 17 iştirak ile işlerini yeniden yapılandırmak amacıyla 11. Bölüm iflas koruması için 12 Mayıs’ta Delaware İflas Mahkemesi’ne başvurmuş durumda. Şirket, başvurusunda 50.000 ila 100.000 dolar arasında varlık ve 10 milyon ila 50 milyon dolar arasında borç bildirdi.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE FAALİYET GÖSTERİYOR

Planta, ABD genelinde New York, Chicago ve Los Angeles gibi önemli şehirlerde toplamda 18 restorana sahip. Son zamanlarda artan maliyetler, azalan tüketici harcamaları ve sektördeki genel durgunluk, bu iflas sürecinin sebepleri arasında yer alıyor.

BORÇLAR ARTIYOR

Şirketin en büyük teminatsız alacaklıları arasında şu isimler öne çıkıyor: Los Angeles’taki 8461 Melrose Avenue adresindeki ev sahibi 613.000 dolar, hukuk firması Saul Ewing Arstein & Lehr LLP 316.000 dolar, mülk sahibi 13 W 27 Leasehold LLC 203.000 dolar, Friedman Properties 180.000 dolar ve Baldor Specialty Foods 176.000 dolarlık alacakla dikkat çekiyor.

Başvuru belgelerine göre CHG US Holdings, 18 ayrı dava ile karşı karşıya ve bu davaların ortak şekilde yürütülmesini talep ediyor. Ayrıca şirket, iflas süreci sonunda idari masrafların ödenmesinin ardından teminatsız alacaklılara ödeme yapılabileceğini vurguluyor.