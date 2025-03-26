Ünlü Sanatçı Mithat Körler Yasta

ALZHEİMER HASTALIĞIYLA MÜCADELE EDEN KADIN KAYBOLDU

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde Akarbaşı Mahallesi’nde yaşayan 75 yaşındaki Fatma Nezihe Akkuş, Alzheimer hastalığıyla mücadele ediyordu. Dün gece evden çıkmasının ardından geri dönmeyince ailesi büyük bir endişeye kapıldı. Aile üyeleri, çevrede yaptıkları aramalardan sonuç alamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu.

PORSUK ÇAYI’NDA KADIN CESEDİ BULUNDU

Polis ekipleri, Akkuş’u aramaya devam ederken, Porsuk Çayı’nın İstiklal Mahallesi Adalar mevkisinde bir kadın cesedi bulundu. Olay yerine gelen ekipler, sudan çıkarılan cesedin bir süre sürüklendiğini, Adalar mevkisine kadar geldiğini tespit etti. Yapılan incelemenin ardından cesedin, kayıp Fatma Nezihe Akkuş’a ait olduğu belirlendi.

Kimlik tespitiyle birlikte ortaya çıkan acı gerçek herkesi üzüntüye boğdu: Hayatını kaybeden kadın, Eskişehirli ünlü sanatçı Mithat Körler’in ablasıydı. Olay yerinde savcılık ve polis ekipleri detaylı inceleme yaptıktan sonra Akkuş’un cenazesini Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırdı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi çalışmaları sürerken, savcılık şüpheli görülen ölümle ilgili soruşturma başlattı.