Ünlü Şarkıcı Suavi, Dolandırıldı!

DOLANDIRILMA OLAYIYLA KARŞILAŞTI

Suavi, geçtiğimiz yıl internette piyano almak için araştırma yaparken, ikinci el eşya satış uygulamasında dikkatini çeken bir ilana rastladı. Şarkıcı, satıcıyla iletişime geçtikten sonra piyanoyu satın almaya karar verdi.

KAYBETTİĞİ PARASINI GERİ ALMAK İSTEDİ

Sabah’ın haberine göre, 20 bin TL’lik piyano ücretini ödeyen Suavi, belirlenen süre içerisinde kargonun kendisine ulaşmaması üzerine satıcıyla irtibat kurmaya çalıştı. Ancak şüpheli kişiye ulaşamayınca dolandırıldığını fark etti. Durum üzerine Suavi, İstanbul’daki savcılığa giderek şikayetçi oldu.

SAVCILIK SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Adliyede verdiği ifadesinde, piyano ilanını gördükten sonra satın almaya karar verdiğini belirtti. “20 bin TL’yi gönderdikten sonra bir daha kendisine ulaşılamadı” diyerek mağduriyetini açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla polis ekipleri, dolandırıcılığı gerçekleştiren bir kişiyi tespit ederek gözaltına aldı ve olayla ilgili olarak savcılık tarafından bir soruşturma başlatıldı.