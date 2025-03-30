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Ünlü Şarkıcı Volkan Konak Vefat Etti

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VOLKAN KONAK FENALAŞTI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir otelde sahne alan ünlü sanatçı Volkan Konak, aniden fenalaştı. Sahnedeyken kalp masajı yapılan Konak, ilk müdahalenin ardından Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI KAYBETTİ

58 yaşındaki Volkan Konak, hastanede tüm çabalara rağmen yaşamını kaybetti. KKTC Sağlık Bakanlığı, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17’de Mağusa Devlet Hastanesi’ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42’de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Volkan Konak’a sahnede kalp masajı yapıldığı anlar detaylı bir şekilde kayda alındı.

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