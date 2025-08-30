Ünlü Şef Cilt Kanseri Olduğunu Açıkladı

ÜNLÜ ŞEFİN CİLT KANSERİ PAYLAŞIMI

58 yaşındaki tanınmış şef cumartesi günü sosyal medya platformunda, kulağının hemen altındaki dikişli yara izini gösteren bir fotoğraf paylaştı. Ramsay, bu paylaşımında yüzünden bazal hücreli karsinom adı verilen cilt kanserinin alındığını duyurdu. Yazdığı notta, “Lütfen bu hafta sonu güneş kreminizi unutmayın. Yemin ederim yüz gerdirme değil! Öyle olsaydı paramı geri isterdim…” ifadelerine yer verdi.

HEALTH TEAM’E TEŞEKKÜR

Ünlü şef, doktorlarına duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Cildimden kanseri aldıkları için çok minnettar ve müteşekkirim” şeklinde açıklamalarda bulundu. Sağlık ekibine olan takdiri sayesinde, takipçilerine ve hayranlarına sağlık konusunda dikkatli olmalarının önemini vurgulamış oldu.

ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ

Uzmanlar, bu mesaj karşısında yapmış olduğu yorumda, Ramsay’in takipçilerine şu önemli hatırlatmayı yaptı: “Gölgeye geçin, üzerinizi kapatın ve güneş kremini düzenli ve bolca kullanın.” Bu paylaşımlar, kısa süre içinde binlerce yorum aldı ve takipçileri ünlü şefe geçmiş olsun dileklerini iletti. Bazal hücreli karsinom, cildin en üst tabakasında gelişen ve erken teşhis ile tedavi edilebilen en yaygın cilt kanseri türleri arasında yer alıyor. Uzun süre güneşe korunmasız maruz kalmanın ise en önemli risk faktörlerinden biri olduğu biliniyor.