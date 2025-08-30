Ünlü Şef Cilt Kanserine Yakalandı

ÜNLÜ ŞEFTEN ÖNEMLİ PAYLAŞIM

58 yaşındaki uluslararası alanda tanınan şef, cumartesi günü sosyal medyada kulağının hemen altında yer alan dikişli yara izini gösteren bir fotoğraf paylaştı. Ramsay, bu paylaşımında yüzünden bazal hücreli karsinom adı verilen cilt kanserinin alındığını açıklıyor. Gönderisine şu ifadeyi ekledi: “Lütfen bu hafta sonu güneş kreminizi unutmayın. Yemin ederim yüz gerdirme değil! Öyle olsaydı paramı geri isterdim…”

SAĞLIK EKİBİNE TEŞEKKÜR

Ünlü şef, doktorlarına teşekkür ederek sağlık ekibine duyduğu minnettarlığı ifade etti ve “Cildimden kanseri aldıkları için çok minnettar ve müteşekkirim” dedi.

ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ

Uzmanlar, Ramsay’in paylaşımına dikkat çekerek halka önemli bir hatırlatmada bulundu. Kanser Araştırmaları UK, yaptığı yorumda “Gölgeye geçin, üzerinizi kapatın ve güneş kremini düzenli ve bolca kullanın” mesajını paylaştı. Bu uyarı, kısa sürede binlerce yorum aldı. Takipçileri ünlü şefe geçmiş olsun dileklerini iletirken, mesajın da büyük yankı uyandırdığı görüldü.

BAZAL HÜCRELİ KARSİNOMUN RİSKLERİ

Bazal hücreli karsinom, cildin üst tabakasında gelişen ve erken teşhisle tedavi edilebilen en yaygın cilt kanseri türlerinden biri olarak biliniyor. Uzun süre güneşe korunmasız maruz kalmak, bu kanser türü için en önemli risk faktörleri arasında yer alıyor.