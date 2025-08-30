Ünlü Şef, Cilt Kanserini Açıkladı

DÜNYA ÇAPINDA ÜNLÜ ŞEFİNN FOTOĞRAFI SOSYAL MEDYADA YAYINLANDI

58 yaşındaki ünlü şef, cumartesi günü sosyal medya platformlarında kulağının hemen altındaki dikişli yara izini gösteren bir fotoğraf paylaştı. Ramsay, yüzünden bazal hücreli karsinom adı verilen cilt kanserinin alındığını açıkladı. Paylaşımına şu notu ekledi: “Lütfen bu hafta sonu güneş kreminizi unutmayın. Yemin ederim yüz gerdirme değil! Öyle olsaydı paramı geri isterdim…”

SAĞLIK EKİBİNE ŞÜKRAN DUYDU

Ramsay, sağlık ekibine olan minnettarlığını dile getirerek, “Cildimden kanseri aldıkları için çok minnettar ve müteşekkirim” ifadelerini kullandı. Uzmanlardan gelen hatırlatmalar ise erken teşhisin önemine dikkat çekti.

PAYLAŞIM BİNLERCE YORUM ALDI

Kanser Araştırmaları UK, Ramsay’in gönderisine yorum yaparak; “Gölgeye geçin, üzerinizi kapatın ve güneş kremini düzenli ve bolca kullanın” şeklinde bir paylaşımda bulundu. Bu uyarı kısa sürede binlerce yorum aldı. Takipçileri, ünlü şefe geçmiş olsun dileklerini iletirken, mesajın geniş yankı uyandırması dikkat çekti.

BASAL HÜCRELİ KARSİNOM NEDİR?

Bazal hücreli karsinom, cildin en üst tabakasında gelişen ve erken teşhisle tedavi edilebilen en yaygın cilt kanseri türlerinden biri olarak biliniyor. Uzun süre güneşe korunmasız maruz kalmanın, bu tür kanserin en önemli risk faktörlerinden biri olduğu vurgulanıyor.