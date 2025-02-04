Ünlü Tefecilere Operasyon: 4 Tutuklama

İSTANBUL’DA TEFECİ OPERASYONU

İstanbul’da, bazı ünlü isimlere ve esnafa yüksek faizle borç para verilmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonda, aralarında ‘ünlülerin tefecisi’ olarak bilinen Örfi Bilgin’in de bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, tefecilik faaliyetlerinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüttü.

TAKİP VE OPERASYON DETAYLARI

Şişli’de, yüksek faizle borç alan tekstil esnafının iş yerleri ve ikametlerine kalabalık gruplarla giderek tehditlerde bulunan bazı şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip yapıldı. Ekipler, bu doğrultuda yürüttükleri çalışmaları tamamladıktan sonra, Beyoğlu, Bayrampaşa ve Beşiktaş’taki belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda, “ünlülerin tefecisi” olarak bilinen Örfi Bilgin’in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette gerçekleştirilen işlemlerin ardından, şüpheliler adliyeye sevk edildi ve sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

SEDA SAYAN İFADE VERDİ

Operasyon sonrası yapılan aramalarda, çok sayıda tefeciliğe ilişkin senetler, faizli borç ilişkisine giren kişilerin isimlerinin yer aldığı bir liste ve ödemelerin takibine dair detaylı dokümanlar ele geçirildi. Senetlerde ismi görünen ünlü şarkıcı Seda Sayan, davet üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde müşteki olarak ifade verdi.