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“Ünlülerden Harris’e Seçim Desteği”

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ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK AÇIKLAMASI

ABD’de ünlü aktör Arnold Schwarzenegger ve Emmy ödüllü oyuncu Jennifer Aniston, 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçiminde Demokratların adayı Kamala Harris’e destek vereceklerini açıkladı. Schwarzenegger ve Aniston, bu destekle birlikte Harris’in seçim kampanyasına katkı sağlamak amacı güdüyor. Desteklerini ifade ederken Harris’in liderliğinin önemine vurgu yapıyorlar.

SEÇİMDE KAMALA HARRİS’İ DESTEKLEMEK

Schwarzenegger, Kamala Harris’in Amerika’nın geleceği için kritik bir rol üstleneceğini belirtiyor. Aniston ise Harris’in kampanyasının toplumsal adalet ve eşitlik temelinde şekillendiğini ifade ediyor. Ünlü isimler, Harris’in bu değerlerin savunucusu olduğunu ve bu nedenle onun seçimlerinde yanındayız diyor.

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