Ünlülerin Bebekleri İlk Kez Kamerada

ÜNLÜ OYUNCULARDAN LİLA’YA SEVİMLİ PAYLAŞIMLAR

Ünlü oyuncu, kızları Lila’ya kavuştuğunu sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Bu özel anı, oldukça duygusal bir dille duyurdu.

KAMERA KARŞISINA ÇIKAN YENİ NESİL BEBEKLER

Bazı ünlüler, bebeklerinin fotoğraflarını milyon dolarlara satışa sundu. Diğerleri ise bu değerli anı kayıt altına alarak gururla sergiliyor. Magazin basını, bu bebeklerin ve kamerayla ilk tanışma anlarının peşinde. İşte, o anların en çarpıcı görünümleri ve ünlülerin tercihleri.