“Ünlülerin Çocukluk Fotoğraflarını Tanıyabilir Misiniz?”

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLUK YILLARI

Görüntülerini artık ezbere bildiğiniz bu ünlülerin çocukluk hallerini görseniz, acaba tanıyabilir misiniz? Gelin birlikte bakalım. Hem sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlar hem de arşivlerdeki fotoğraflarıyla onların çocukluk yıllarına bir göz atalım. Bakalım kimler çok değişmiş, kimler ise ilk bakışta bile tanınacak kadar benzerlik göstermiş.

SON GÜNLERDE GÜNDEMDE OLAN BİR ÜNLÜ

Sosyal medya takipçilerine “1970’lerin çizgilerini yansıtan bir kanepe, kitap ve uzun bir hafta sonu uykusu” dileyen bu ünlü, son dönemde eski eşiyle yaşadıkları olaylar nedeniyle gündemden düşmüyor. Günümüzün tanınan oyuncularından biri olan bu kişinin, üç çocuk sahibi olduğunu da belirtelim. Peki, bu ünlü kim?