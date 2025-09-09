Uraloğlu: Ağustosta 357 Bin 646 Yolcu

REKOR KIRAN KRUVAZİYER YOLCU SAYISI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ağustos ayında limanlara ulaşan kruvaziyer yolcu sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,8 artışla 357 bin 646 olduğuna ve böylece ağustos ayları içinde en yüksek rakama ulaşarak rekor kırdığına dikkat çekti. Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2025 yılı ağustos ayı kruvaziyer verilerini aktardı.

GEMİ SAYISINDA ARTIŞ

Kruvaziyer turizminde ağustosta yılın zirvesinin yaşandığını belirten Uraloğlu, limanlara uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısının geçen yılın aynı ayında yüzde 15,3 artışla 203’e ulaştığını açıkladı. Yılın en fazla seferinin 203 gemi ile ağustosta yapıldığını vurgulayan Uraloğlu, “Ağustosta limanlara gelen kruvaziyer yolcu sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,8 artışla 357 bin 646 oldu ve ağustos ayları içinde en yüksek sayıya ulaşarak rekor kırıldı.” ifadelerini kullandı.

YÜZDE 18,4 ARTIŞ GÖSTEREN YOLCU SAYISI

Ocak-ağustos döneminde, limanlara gelen kruvaziyer gemi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,6 artışla 878 olduğunu belirten Uraloğlu, bu dönemdeki kruvaziyer yolcu sayısının ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,4 artışla 1 milyon 416 bin 398’e ulaştığını kaydetti.

KUŞADASI LİMANI ÖNE ÇIKIYOR

Uraloğlu, ağustosta Kuşadası Limanı’na 84 kruvaziyer gemi ile 162 bin 316 yolcu, İstanbul limanlarına 41 kruvaziyer gemi ile 109 bin 453 yolcu, Bodrum Limanı’na ise 22 kruvaziyer gemiyle 27 bin 575 yolcu geldiğini açıkladı. Ayrıca, diğer limanlara da 56 gemi ile 58 bin 302 kruvaziyer yolcusunun ulaştığını duyurdu.

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNİN PERFORMANSI

Ocak-ağustos döneminde bazı limanlara gelen yolcu ve kruvaziyer sayılarını değerlendiren Uraloğlu, 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde Kuşadası Limanı’nın 400 kruvaziyer gemi ile en çok ziyaret edilen liman olduğunu ifade etti. Kuşadası Limanı’nı, 168 kruvaziyer gemi ile İstanbul limanları ve 76 kruvaziyer gemiyle Bodrum Limanı takip etti. Yolcu sayısında da sıralama değişmedi; Kuşadası Limanı, 679 bin 246 yolcu ile en fazla kruvaziyer yolcusuna ev sahipliği yaparken, onu 410 bin 577 yolcu ile İstanbul limanları ve 95 bin 122 kruvaziyer yolcu ile Bodrum Limanı izledi.