Uraloğlu, Çin’de Türkiye’yi temsil edecek

ULAŞIMDA TÜRKİYE’NİN STRATEJİK ROLÜ

Türkiye, uluslararası ulaşımda kavşak olma rolünü sürdürüyor. Rusya-Ukrayna Savaşı, İsrail’in Gazze’ye saldırıları, 2021’de Süveyş Kanalı’nda meydana gelen gemi kazası sonrası yaşanan kapanma ve Orta Doğu’daki gelişmeler, sektörü yeni arayışlara yönlendiriyor. Türkiye’nin ‘Yeni İpek Yolu’ olarak adlandırılan Orta Koridor ve Kalkınma Yolu Projeleri, bu kriz zamanlarında dünya ticaretine yeni bir soluk getirme potansiyeline sahip.

ÇİN VE AVRUPA ARASINDAKİ BAĞLAR GÜÇLENİYOR

Projenin hayata geçmesiyle beraber, kritik su yollarının küresel ve bölgesel ticaretteki önemi azalacak ve Asya ile Avrupa arasındaki ulaşım önemli ölçüde kısalacak. Bu proje, alternatif rotalar oluşturacak ve sektördeki ekonomik sorunların çözümlerine katkıda bulunacak.

BAKAN URALOĞLU’NUN ÇİN TEMASLARI

Bu bağlamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yoğun temaslarını sürdürüyor. Bakan Uraloğlu, 21-25 Mayıs tarihlerinde Çin’de düzenlenecek olan 9. İpek Yolu Uluslararası Fuarı’na katılacak. Fuarın ana teması ‘İpek Yolu Entegrasyonu – Açık İş Birliği’ olarak belirlenmiş durumda.

TÜRKİYE’NİN LİDERLİĞİ VURGULANACAK

Bakan Uraloğlu, fuar sırasında Türkiye’nin küresel lojistik, ulaştırma ve ticaret alanındaki stratejik konumunu anlatacak. Ayrıca, Çinli mevkidaşıyla yapacağı ikili görüşmede iki ülke arasında iş birliklerinin derinleştirilmesine yönelik adımlar atılması hedefleniyor. Bu ziyaret, Orta Koridor üzerinden Asya ile Avrupa arasındaki ticaretin güçlendirilmesi açısından kritik bir öneme sahip.

HAVACILIKTA YENİ GELİŞMELER

Geçtiğimiz günlerde, iki ülke arasında sivil havacılıkla ilgili önemli bir anlaşmaya imza atıldı. Haftalık yolcu sefer hakkı 21’den 49’a çıkarıldı. Bakan Uraloğlu, bu gelişmeyi “Türk sivil havacılığı yeni bir çağ başlatıyor. Çin, küresel ölçekte önem taşıyan bir pazar” şeklinde değerlendirmişti.

YENİ İŞ BİRLİKLERİ HAZIRLANIYOR

Fuar boyunca, Çin-Orta Asya Zirvesi’nin sonuçlarının uygulanmasına odaklanılacak. Ayrıca, Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi eşleştirme toplantısı ve e-ticaret iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik oturumlar da düzenlenecek.

ORTA KORİDOR’UN ÖNEMİ

Toplantılarda Türkiye’nin, Çin’den Avrupa’ya uzanan Orta Koridor üzerindeki rolü öne çıkacak. Uraloğlu’nun konuşmalarında, bu güzergahın güvenli, hızlı ve maliyet etkin yapısıyla alternatif ticaret rotası olarak taşıdığı değer vurgulanacak.